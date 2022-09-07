Стокгольм, 7 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Предвыборная кампания в связи с избранием нового созыва риксдага Швеции постепенно приближается к концу. Вечером 7 сентября в студии телеканала SVT по разные стороны стола встретятся два главных кандидата на пост премьер-министра страны. К барьеру станут лидер Социал-демократов Магдалена Андерссон и лидер оппозиции Ульф Кристерссон.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульф Кристерссон и Магдалена Андерссон

Глядя на опросы, касающиеся доверия избирателей к партийным лидерам, измерения перед выборами показывают явное преимущество Магдалены Андерссон, которое, по словам заведующего отделом политики в газете Aftonbladet Андерса Линдберга, может иметь большое значение для предстоящих дебатов и, соответственно, для результатов выборов.

«Если на карту поставлен ваш дом, ваша зарплата и ваша работа, кому вы захотите доверять? Именно поэтому большую роль играет личное доверие избирателей к лидерам партий», — заявил один из ведущих политических журналистов Швеции в студии SVT.

Напомним, что выборы в Швеции состоятся 11 сентября.