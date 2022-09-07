Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Россия получила много выгод благодаря проекту «Северный поток — 2». Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Нет, мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет — пожалуйста, мы включим «Северный поток — 2». Если вас интересует этот вопрос, тоже могу поговорить поподробнее», — заявил Путин.

«Вот «Северный поток — 1» сейчас практически закрыт. И все говорят: вот, Россия использует оружие энергетическое. Чушка очередная! И бред. Какое оружие мы используем? Мы поставляем столько, сколько нужно нашим партнёрам. Сколько они заявку ставят — столько мы и исполняем», — указал он.