Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Создание Российско-Аргентинского промышленного союза, о котором было заявлено 7 сентября на ВЭФ, является своевременным в условиях санкций и геополитической обстановки. Как заявил ИА REGNUM сооснователь и председатель союза Ямиль Киспе, бизнес-коммуникации и уровень взаимной торговли между Россией и Аргентиной, как и в целом с Латинской Америкой, пока остается не очень высоким, но именно по этой причине имеет перспективы для роста в новых условиях, влияние которых испытывает на себе весь мир.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

«На фоне этих обстоятельств мы увидели возможность в формировании нового моста между бизнесом России и Латинской Америки и поэтому решили создать Российско-Аргентинский промышленный союз. Миссия союза — стать надежным проводником не только в Аргентину, но и в целом в Латинскую Америку», — отметил Киспе.

Он подчеркнул, что геополитическая карта мира претерпевает громкие, быстрые изменения, которые определяют сценарии дальнейшего развития: «Европа, с одной стороны, а Африка и Латинская Америка, с другой стороны, представлены как потенциальные партнеры с точки зрения глобального позиционирования и столкновения интересов, а Россия и Соединенные Штаты являются главными действующими лицами в гонке».

По словам Киспе, практическим направлением работы союза станет продвижение и поддержка двусторонних экономических проектов, а также содействие развитию сотрудничества между российскими и аргентинскими деловыми кругами в нефтегазовой сфере, промышленности и торговле.

«Санкции являются двигателем поиска новых направлений для развития. Их фактор, конечно, необходимо учитывать в нашей работе, но в то же время благодаря им мы видим новые направления для диверсификации бизнеса, стимулы для перехода на национальные валюты во взаиморасчетах, что, в свою очередь, только укрепит национальные экономики России и Аргентины. Навязанный глобальной финансовой системой доллар уходит в прошлое благодаря санкциям самих США. Поэтому перспективным направлением становится финтех, развитие электронных платежных систем, которому мы также будем уделять внимание в деятельности союза», — добавил он.