Городищенский район, Волгоградская область, , 11:27 — REGNUM Обстоятельства гибели 46-летнего рабочего в хуторе Грачи Волгоградской области устанавливают в Следственном комитете, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе регионального ведомства.

Трубоукладчик https://volgograd.sledcom.ru

Накануне бригада рабочих на окраине хутора готовила трубы к укладке. В какой-то момент один из металлических элементов конструкции, который должен был быть закреплён металлическими болтами, упал на находившегося рядом изолировщика. Мужчина погиб на месте.

По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка, устанавливаются лица, отвечающие за соблюдение правил безопасности на объекте.