Феодосия, Крым, 7 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Бывший заместитель директора Феодосийской специальной школы-интерната предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Согласно материалам дела, бывший замруководителя интерната обвиняется в применении насилия в отношении 16-летнего воспитанника — пытаясь «воспитать» его, мужчина повалил подростка на пол.

Уголовное дело в отношении бывшего педагога с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.