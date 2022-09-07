Ульяновск, 7 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области 8 сентября стартуют трёхдневые юношеские игры единоборств. За победу будут бороться около 300 спортсменов из России, Белоруссии и ЛНР, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Открытые юношеские игры единоборств «Россия — Беларусь» состоятся в Ульяновской области с 8 по 11 сентября. В минспорте отмечают, что ожидается участие порядка 300 российских, белорусских и луганских спортсменов.

Спортсмены в командном зачёте будут бороться за победу по девяти видам единоборств: греко-римской и вольной борьбе, боксу, дзюдо, тхэквондо, каратэ, кикбоксингу, кудо и самбо. В состав судейского корпуса вошли 90 человек.

Организаторы отмечают, что для спортсменов организуют постоянное медицинское сопровождение, безопасность обеспечат правоохранители и сотрудники частного охранного предприятия. Вход на соревнования будет свободный.

Напомним, что 2023 год будет объявлен в Ульяновской области Годом корпоративного спорта. Регион станет «пилотом» по выполнению социального заказа в части физкультурно-оздоровительных занятий и услуг спортивной подготовки. К 2024 году во всех образовательных учреждениях хотят создать спортивные клубы с проведением соревнований среди школьных и студенческих лиг.

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Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области к августу 2023 года планируется построить Центр спортивной борьбы, на что предусмотрено более 115,5 млн рублей.

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