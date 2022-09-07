Стокгольм, 7 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Министр школьного образования Швеции Лина Аксельссон Щильблум (Социал-демократы) провела 7 сентября пресс-конференцию, чтобы представить предложения своей партии, которые будут реализовываться в случае победы на выборах в риксдаг. Об этом пишет газета Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Министр начала с того, что нарисовала мрачную картину.

«Система школьного образования в Швеции на самом деле является ужасным примером. Мы единственная страна в мире, где компаниям разрешено неограниченное изъятие прибыли из школы, финансируемой за счет налогов», — обрушилась на коммерсантов министр.

В общем и целом, Социал-демократы намерены запретить получение прибыли в частных школах. Правящая партия также намерена ужесточить контроль над тем, где и как открываются новые учебные заведения.