Лос-Анджелес, США, 7 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Оператор электрических сетей Калифорнии предупредил потребителей о том, что им следует приготовиться к отключениям электричества, поскольку из-за рекордной жары энергетические системы работают на пределе своих возможностей.

Pixabay.com Жара

Калифорнийский независимый системный оператор, координирующий подачу электроэнергии на большей части штата, прогнозирует, что потребление электроэнергии составит более 52 000 мегаватт, что станет новым историческим максимумом. Если оператор не сможет удовлетворить спрос, он отдаст распоряжение коммунальным предприятиям произвести веерные отключения электроэнергии.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что жара может стать рекордной для сентября, создав серьезную нагрузку на энергосистему.

«Мы приближаемся к худшему этапу этой тепловой волны, и риск отключений реален», — сказал он и рекомендовал жителям «заранее охлаждать» дома в начале дня, когда доступно больше электроэнергии, и включать термостаты после 16:00.

По данным Национальной метеорологической службы, 6 сентября температура во внутренних районах штата достигла 43 °C и во многих местах побила рекорды предыдущих лет.