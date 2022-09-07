Москва, 7 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Давление со стороны Запада на специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ситуации вокруг Запорожской АЭС не прекращалось и не прекращается, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, «недавние откровения» указывают на согласование ударов по АЭС между киевскими боевиками, министерством обороны США и союзниками Киева на Западе. Происходит обмен всеми данными, и при этом заявляется о невозможности установить источник обстрелов.

«То что Запад осуществлял давление всё время, и не прекращает, это очевидно», — подчеркнула Захарова, комментируя публикацию доклада МАГАТЭ о посещении ЗАЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после посещения ЗАЭС, которую регулярно обстреливают киевские боевики, заявил, что не может назвать сторону, ведущую обстрел.

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