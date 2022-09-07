Черкесск, 7 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начались торжества по случаю 100-летия республики. Они проходят в двухдневном формате. Накануне в республиканском центре состоялся концерт звезд кавказской эстрады и лазерное шоу, завершившееся праздничным салютом на центральной площади.

UFC111 Карачаево-Черкесия

Основные мероприятия пройдут сегодня, 7 сентября. Этот день в республике объявлен выходным. Праздник стартует на Аллее полководцев в парке «Зеленый остров», где состоится плац-парад воспитанников городского центра «Авангард». Юные патриоты продемонстрируют строевые приемы в движении с оружием под музыку военного оркестра.

С 11:00 в парке «Зеленый остров» ждут гостей тематические площадки — аллея художников, улица мастеров, «Читающий горожанин» и «Арт-вояж». Праздничное настроение будут создавать концерты, которые пройдут на городских общественных пространствах — в парке у завода РТИ и на площадке перед амфитеатром («Зеленый остров»), на пешеходной зоне на улице Доватора, где выступят артисты ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа» из Ставропольского края.

Около стадиона «Нарт» на «Зеленом острове» в 15:00 гостей будут угощать национальными блюдами народов Карачаево-Черкесии. Здесь организована работа национальных подворий. В амфитеатре на «Зеленом острове» и на центральной площади Черкесска будет показан фильм о Карачаево-Черкесии «На все 100», который снял российский журналиста, теле- и радиоведущий Владимир Шахбаз. А в 16:00 на стадионе «Нарт» начнется гала-концерт с участием популярных артистов, в том числе Зары, Стаса Михайлова, Басты, Рената Джанибекова, Ислама Итляшева. Празднование столетия Карачаево-Черкесии завершится фейерверком. Все основные мероприятия праздника будут транслироваться местными телеканалами, сообщили в пресс-службе администрации города Черкесска.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в 2017 году подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия Карачаево-Черкесии. В январе 2022 года Карачаево-Черкесия стала автономной областью и вошла в состав Юго-Восточной области России.