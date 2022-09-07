Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Административные решения по ограничению цен не помогут Западу снизить цены на газ. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Теперь в структуре цены значительная часть цены от спота. Это не наше требование! Это то, что было навязано нам европейцами. Навязав нам дурацкое на самом деле это решение торговли газом, теперь, столкнувшись с тем, что сейчас происходит, думают, как от этого уйти. Административными решениями ограничить цену. Очередной бред, чушь, которая приведёт к дальнейшему росту центра мировых рынках, в том числе и в Европе», — заявил Путин.

«Ничего административным путём в сфере экономики и мировой торговле решить нельзя», — указал он.