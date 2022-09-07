Стокгольм, 7 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. 7 сентября лидер партии Умеренные Ульф Кристерссон провел пресс-конференцию, где ему пришлось отвечать на вопросы о борьбе с оргпреступностью. Подробности приводить новостная служба TT.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

«С моей стороны, могут сказать, что можете быть уверенными в одном: за преступления в Швеции сроки для осужденных должны быть такими, как в Дании. Неслучайно датские суды приговаривали шведов к пожизненному заключению», — заявил лидер оппозиции.

Умеренные также хотят ввести в Швеции институт анонимных свидетелей, которые могут доносить на членов ОПГ.

«Спустя восемь лет мы больше не узнаем нашу Швецию … Сегодня в Швеции совершаются более тяжкие преступления, чем в других странах, но уголовное законодательство у нас в этом отношении слабее», — добавил Кристерссон.