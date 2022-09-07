Саратов, , 11:57 — REGNUM Вакцинация против гриппа стартовала в Саратовской области. Всего привито более 160 тыс. человек, сообщает 7 сентября облминздрав.

Пункт вакцинации от гриппа Дарья Драй © ИА REGNUM

Первая партия вакцин от гриппа для взрослых и детей «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» поступила в Саратовскую область в количестве 477 955 доз.

Оптимальным временем для вакцинации от гриппа медики называют сентябрь–ноябрь, пока нет выраженного подъема заболеваемости ОРВИ.

Пройти иммунизацию можно в поликлинике по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно гриппом и ОРВИ переболевают 10% населения планеты.

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