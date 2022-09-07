Стокгольм, 7 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Традиционно около трети избирателей Швеции ждут до последнего, прежде чем окончательно решить, за какую партию они будут голосовать на выборах в риксдаг. Поэтому политолог Хенрик Экенгрен Оскарссон считает, что результаты выборов этого года до сих пор невозможно предугадать с некой уверенностью, о чем он рассказал в студии телеканала SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

По его словам, многие избиратели в Швеции выбирают, как правило, между двумя или тремя партиями. Чаще всего речь идет о партиях внутри одного из двух блоков — левого или правого. И во многих случаях чаша весов склоняется в пользу одной из политических сил только в течение последней недели до дня голосования.

«Если смотреть на то, как решение принимается на индивидуальном уровне, то практически все может сыграть роль. Может выступления лидера партии в СМИ повлиять, это может быть встреча на улице с вашим другом, которого вы спросите, как он проголосовал. Люди могут еще почитать статью в газете или ознакомится с партийной программой или просмотреть список кандидатов, баллотирующихся от партий», — рассказал Оскарссон.