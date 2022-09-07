Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Россия готова при необходимости запустить газ по «Северному потоку — 2». Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании VII Восточного экономического форума 7 сентября во Владивостоке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Они сами загнали себя в санкционный тупик. Мы готовы открыть «Северный поток — 2» хоть завтра. Достаточно только кнопку нажать», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад уйдёт в кризис — в тупик экономического и социального развития.