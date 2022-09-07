Джакарта, 7 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Учебно-тренировочный самолет ВМС Индонезии потерпел крушение в водах пролива Мадура, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Причина крушения самолета Т-2503 до сих пор неизвестна», — говорится в письменном заявлении информационной службы второго командования.

Самолет типа G-36 Bonanza T-2503 потерпел крушение. Всего за несколько минут полета самолет подготовился к аварийной посадке на пляже Баньюванги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 23 осужденных по делам о коррупции получили условно-досрочное освобождение от главного управления исполнения наказаний министерства юстиции и прав человека.

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