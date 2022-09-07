В Индонезии потерпел крушение учебно-тренировочный самолет
Джакарта, 7 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Учебно-тренировочный самолет ВМС Индонезии потерпел крушение в водах пролива Мадура, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Самолет
«Причина крушения самолета Т-2503 до сих пор неизвестна», — говорится в письменном заявлении информационной службы второго командования.
Самолет типа G-36 Bonanza T-2503 потерпел крушение. Всего за несколько минут полета самолет подготовился к аварийной посадке на пляже Баньюванги.
Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 23 осужденных по делам о коррупции получили условно-досрочное освобождение от главного управления исполнения наказаний министерства юстиции и прав человека.
Читайте также: В Индонезии 23 осужденных за коррупцию получили освобождение