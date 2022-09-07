Отделение «Народной партии» в Кантабрии изберёт своего лидера в октябре
Сантандер, Испания, 7 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Очередной, 13-й по счёту региональный съезд отделения испанской «Народной партии» в Кантабрии изберёт своего лидера 7 октября с целью заложить «первый камень, на котором будет строиться» «электоральная победа» партии на выборах 2023 года. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечается, что отделение партии назначило дату своего регионального съезда в последний момент на заседании под председательством главы партии в автономном сообществе Марии Хосе Саенс де Буруага и при участии генерального секретаря «Народной партии» Куки Гамарры.
Ключевым соперником для правых на грядущих региональных выборах станет правящая коалиция, состоящая из Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) и «Регионалистской партии Кантабрии» (Partido Regionalista de Cantabria).