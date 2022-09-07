Сантандер, Испания, 7 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Очередной, 13-й по счёту региональный съезд отделения испанской «Народной партии» в Кантабрии изберёт своего лидера 7 октября с целью заложить «первый камень, на котором будет строиться» «электоральная победа» партии на выборах 2023 года. Об этом пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Испания

Отмечается, что отделение партии назначило дату своего регионального съезда в последний момент на заседании под председательством главы партии в автономном сообществе Марии Хосе Саенс де Буруага и при участии генерального секретаря «Народной партии» Куки Гамарры.

Ключевым соперником для правых на грядущих региональных выборах станет правящая коалиция, состоящая из Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) и «Регионалистской партии Кантабрии» (Partido Regionalista de Cantabria).