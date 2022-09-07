Гаврилов-Ям, Ярославская область, 7 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. 3,6 миллиона рублей взыскали судебные приставы с транспортного предприятия за гибель людей в ДТП в Гаврилом-Ямском районе Ярославской области. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области «ПАЗ» после ДТП

Речь идёт о страшной аварии, произошедшей 14 сентября 2019 года. Тогда столкнулись рейсовый автобус «ПАЗ» и фура «Ман». 9 человек погибли, включая обоих водителей, 21 пассажир пострадал. Родственники погибших обращались в суды и выиграли дела по компенсации морального вреда, однако взыскивать деньги пришлось с помощью судебных приставов.

«Судебные приставы уведомили организацию должника о возбуждении исполнительного производства и вручили требование об исполнении решения суда. Кроме того организация была предупреждена о привлечении к уголовной ответственности в случае его не исполнения. Также в отношении организации-должника было вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации, постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах», — сообщается в релизе пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Как сообщил корреспондент ИА REGNUM информированный источник, в данном случае речь идёт об иске к «Ярославскому АТП», как собственнику автобуса, попавшего в аварию. Стоит отметить, что после аварии уголовное дело было прекращено, так как виновником был признан погибший водитель грузовика. Однако пострадавшие и родственники погибших подали иски в суд как к «Ярославскому АТП», так и к хозяину грузовика — предпринимателю Рачику Мкртичяну.