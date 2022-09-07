Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Прагматизм США огромен и этому у них даже можно было бы поучиться. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Американцы-то вообще очень прагматичные люди. Вот они воевали-воевали с одним из наших проектов по сжижению природного газа в Арктике… А первый танкер с сжиженным природным газом с этого месторождения, с этого предприятия ушёл в США! Потому что это было выгодно», — заявил Путин.

«Когда мне Леонид Викторович (Михельсон) об этом сказал, я даже не поверил. Да ладно? Да! Почему? Выгодно потому что — тут же купили. Прагматичные ребята. И в этом смысле у них можно многому поучиться», — указал он.