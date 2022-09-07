Москва, 7 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов намерены затащить Южную Корею в картель по потолку цен на российскую нефть. Об этом 7 сентября заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

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Как указал в интервью РИА Новости Зиновьев, в случае присоединения к такому картелю Сеула это будет иметь для последнего серьезные последствия негативного харакера.

«Южнокорейские партнеры будут приобретать нефть не дешевле, а дороже, причем весьма вероятно, что намного дороже. Надеемся, что в Сеуле это понимают и не станут создавать себе лишних проблем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что в своих отношениях с властями Южной Кореи Россия хотела бы снизить ущерб от навязанных Сеулу Вашингтоном антироссийских санкций, однако будет отвечать в случае эскалации ситуации с южнокорейской стороны