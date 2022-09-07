Стокгольм, 7 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Несколько электроэнергетических компаний в Швеции начали рассматривать возможность расторжения многолетних фиксированных контрактов на поставку электроэнергии, которые уже были подписаны. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники в отрасли 7 сентября сообщила радиостанция Ekot.

Швеция

Причиной называют опасения по поводу больших потерь, если цены на электроэнергию останутся на рекордном уровне на фоне энергокризиса.

В прошлом любой, кто заключал в Швеции долгосрочный контракт на поставку электроэнергии по фиксированной цене, мог быть спокоен, пока цены в стране и во всей Европе росли. Теперь это, похоже, может измениться, предупреждает редакция.

По словам источников Sveriges Radio, несколько электроэнергетических компаний в настоящее время выясняют, возможно ли юридически разорвать контракты со ссылкой на пункт о «форс-мажоре», то есть непредвиденном событии. Утверждается, что доводы энергетических компаний заключаются в том, что последние события в Европе и газовый конфликт, который в значительной степени подтолкнул цены вверх, могут подпадать под действие этого пункта.