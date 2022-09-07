Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании в ходе VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября доказал обоснованность и логичность действий России в Донбассе. Он подчеркнул, что независимость ДНР и ЛНР соответствует прецедентам, которые ранее признавались Организацией Объединённых Наций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства привёл в подтверждение своих слов документы ООН о праве стран на самоопределение. Так, в ходе Косовского кризиса международный суд ООН принял решение, что если какая-то территория, часть государства хочет объявить о своей независимости, эта часть не обязана спрашивать разрешения у центрального правительства своей страны. Это применительно к Косово, и это прецедент, а значит аналогичным образом могли поступить ДНР и ЛНР, подчеркнул президент.

«Многие говорят о том, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Кто начал войну в Ираке без всяких санкций? Организация Объединённых наций. Кто разрушал Югославию под благовидными предлогами? Кто развязал войну в центре Европы, осуществляя бомбардировку Белграда? Никто не вспоминал тогда о принципах международного права», — сказал Владимир Путин.

Продолжая, он подчеркнул, что если республики Донбасса имеют право на независимость, то Россия имеет право их признать и заключить с ними международный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

«Этот договор ратифицирован парламентами РФ, ЛНР и ДНР, и там определённые обязанности лежат на российской стороне — оказывать им помощь в том числе в случае агрессии. В данном случае агрессия со стороны киевского режима, который по сути является нелегитимным, потому что в его основе лежит государственный переворот», — обратил внимание российской лидер.

«Вот вам простая цепочка и логика в полном соответствии с международным правом. А где ситуация такая же по Ираку? Взяли, долбанули, страну размолотили и всё. То же самое по Ливии. Где это международное право?» — напомнил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада прикрываются интересами развивающихся стран, но всё делают ради своих интересов, заявил президент России Владимир Путин. Он дал оценку ситуации с поставками зерна в страны Африки и Ближнего Востока.