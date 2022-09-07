Владивосток, , 17:25 — REGNUM На Восточном экономическом форуме сегодня, 7 сентября, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов совместно с Григорием Ледковым, главой Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического, и культурного развития коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

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«Министерство Дальнего Востока и Арктики уделяет огромное внимание устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Наша общая задача — помнить о развитии тех народов, которые населяют Север и Арктику», — отметил Гусейнов.

Отмечается, что Дом коренных малочисленных народов был впервые представлен в рамках Восточного экономического форума. На площадке Дома проводятся культурные мероприятия и круглые столы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 500 миллионов рублей выделено в 2022 году на социальные программы поддержки коренных малочисленных народов Севера: создание производственных баз на пути кочевий, строительство этнокультурного центра на Чукотке, обеспечение альтернативными источниками энергии, закупка транспорта. Об этом написал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в своём Telegram-канале.

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