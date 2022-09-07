Кишинёв, 7 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Малым и средним фермерским хозяйствам Молдавии требуется поддержка государства, иначе начнётся их массовое банкротство. Об этом говорится в открытом письме премьер-министру страны Наталье Гаврилице, распространённом 6 сентября ассоциацией «Сила фермеров», Национальной федерацией фермеров Молдавии и ассоциацией Moldova Fruct.

Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Разорившиеся фермеры

В обращении говорится, что из-за засухи в этом году пострадало до 90% урожая кукурузы, до 70% урожая подсолнечника и сахарной свёклы. Кроме того, по аграрному сектору сильно ударил запрет на ввоз молдавской сельхозпродукции в Россию.

«При таких крайне неблагоприятных обстоятельствах, при отсутствии оперативного вмешательства государства, многие мелкие и средние фермеры через несколько месяцев рискуют обанкротиться. Это повлечёт за собой потерю десятков тысяч рабочих мест и ускорение эмиграции», — говорится в обращении.

Авторы письма требуют встречи с Гаврилицей не позднее 12 сентября. Они нуждаются в том, чтобы им предоставили отсрочки по кредитам и налоговые льготы. Если премьер-министр не примет меры, то фермеры грозятся начать выходить на протесты.