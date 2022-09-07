Владивосток, 7 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Грузооборот российских портов практически не сократился 2022 году относительно прошлогодних показателей. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Несмотря на попытки внешнего давления, общий грузооборот российских морских портов за семь месяцев текущего года практически не сократился. Остался на том же уровне, что и годом раньше», — заявил Путин.

«Где-то 482 млн тонн груза. В прошлом году было 483 млн — практически то же самое», — указал он.