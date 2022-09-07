Архангельск, 7 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погиб снайпер мотострелковой роты из Северодвинска Ян Адукевич. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

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«Земляки вспоминают о Яне Адукевиче как об отзывчивом парне, всегда готовом прийти на помощь. В 2009 он был призван на срочную армейскую службу. В последние годы работал на Севмаше, а в апреле этого года принял решение снова пойти на службу в Российскую Армию, уже по контракту. Он был снайпером стрелковой роты. Младший сержант Адукевич погиб как герой. Посмертно он представлен к награждению орденом Мужества», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в зону спецоперации отправились еще 30 бойцов из Архангельской области.