Симферополь, 7 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с опасностью пожаров объявлено на территории Республики Крым и Севастополя на период с 8 по 12 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Каширская Марина ИА REGNUM Крым

С 8 по 12 сентября в центральных, южных, восточных и западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В МЧС напомнили, что на территории полуострова с 20 мая действует особый противопожарный режим, которым предусмотрен целый ряд ограничений. В частности, запрещено посещение лесов, разведение костров и сжигание мусора. Нарушителей ждут крупные штрафы.