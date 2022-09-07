Самара, 7 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. XX международный конкурс «Виват, Баян!» пройдет в Самаре с 20 по 24 сентября 2022 года. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Наталия Николаева ИА REGNUM К бубну добавили гармонь и баян

Сообщается, что в конкурсе примут участие российские и зарубежные музыканты. В 2022 году мероприятия конкурса будет посвящены 125-летию русского баяна. Участников конкурса ждет четыре конкурсных дня в 28 музыкальных категориях.

Отмечается, что жюри, в которое вошли профессора российских и международных высших учебных заведений музыкального профиля, выберут лучших мастеров исполнительского искусства в старших и младших возрастных группах.

«Общий призовой фонд для обладателей первых премий этого года составляет рекордную сумму — один миллион рублей. Завоевавшие вторые и третьи места получат ценные призы», — сообщает пресс-служба.

24 сентября в 14:00 часов в Самарской государственной филармонии пройдет гала-концерт с участием Сергея Войтенко и группы «БАЯН MIX». В программе прозвучат инструментальные хиты и новые песни Сергея Войтенко.

Сообщается, что прослушивания состоятся в городе Самаре на ул. Куйбышева, д.104, МКТК «Дирижабль». С 19:30 часов здесь для любителей музыки состоятся вечерние концерты.