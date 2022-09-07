Москва, 7 сентября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В своих отношениях с властями Южной Кореи Россия хотела бы снизить ущерб от навязанных Сеулу Вашингтоном антироссийских санкций, однако будет отвечать в случае эскалации ситуации с южнокорейской стороны. Об этом 7 сентября заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД

Как отметил в интервью РИА Новости Зиновьев, Россия в данный момент считает достаточными и пропорциональными введённые в отношении Южной Кореи, совершающего в адрес РФ недружественные действия, меры финансового характера.

«Решение об их ужесточении будет приниматься в случае дальнейшей эскалации с южнокорейской стороны», — сказал он.

«При этом исходим из того, что в Сеуле, как и в Москве, настроены избежать развития событий по негативному сценарию, минимизировать ущерб от навязанных Вашингтоном санкций для накопленного за последние три десятилетия потенциала сотрудничества с нашей страной в практических областях», — также уточнил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил первого заместителя министра здравоохранения и социального обеспечения Чо Гю Хона министром ведомства.