Каир, 7 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Власти Египта приняли решение бойкотировать заседание Лиги арабских государств (ЛАГ), которое пройдёт в начале ноября в Алжире. Об этом 7 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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По данным журналистов, решение было принято в знак протеста против участия в саммите главы ливийского правительства Абдель-Хамида Дабайбы. В Каире считают, что правительство Дабайбы является нелегитимным и поддерживают альтернативные власти Ливии во главе с премьер-министром Фатхи Башага.

Тем не менее, ООН и большинство стран мира, включая Алжир, признают законным правительством страны кабинет Дабайбы. В следствие этого Египет планирует не участвовать в работе любых международных площадок, на которых могут присутствовать члены ливийского правительства.