Сеул, 7 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. С 4 по 14 октября в Южной Корее пройдёт Международный кинофестиваль в Пусане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей оргкомитета.

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Журналисты отмечают, что в текущем году на фестивале покажут 243 фильма из 71 страны. Мероприятие и показы будут проходить при полной посадке, как это было до пандемии коронавируса.

Известно, что фестиваль откроет фильм иранского режиссёра Хади Мохагеха «Запах ветра», а закроет — фильм японского режиссёра Кэя Исикавы «Человек».

Пусанский международный кинофестиваль — крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров.