Москва, 7 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Осенний период традиционно отличается большей активностью на рынке труда в России. После сезона отпусков многие решают сменить место работы и кандидатов на рынке станет заметно больше, заявил корреспонденту ИА REGNUM операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Министерство труда и социальной защиты Калужской области Рынок труда

«К тому же, некоторые компании, которые летом занимали выжидательную позицию, в надежде улучшения ситуации в экономике, не успели адаптироваться к новым условиям и с большой вероятностью начнут сокращать издержки, сокращая персонал.

Подходит срок приостановки деятельности многих иностранных компаний, а за ним в большинстве случаев последует полное закрытие и увольнение сотрудников. Так что в моменте можно ожидать роста безработицы в стране.

Расти ему предстоит с рекордно низких показателей (3,9% в августе), а также в условиях сформировавшегося в последнее время дефицита рабочей силы. Это позволит буферизировать осенний кадропад и не приводит к существенному росту.

Однако такой расклад поменяет безусловно то как люди ищут работу. Рынок соискателя окончательно превращается в рынок работодателя, а это значит, что необоснованно высоких зарплат и приятных «плюшек» станет поменьше.

А вот кейсов скрытой безработицы может стать больше. Компании в погоне за оптимизацией расходов будут активнее прибегать к схемам перевода на неполный рабочий день или отправки в простой персонала.

Такое поведение будет сохранятся недолго, на срезе ближайших двух-трёх кварталов есть надежда на окончательную адаптацию предприятий к новым условиям.

Способствовать снижению напряжённости на рынке труда будут федеральные программы поддержки занятости: субсидии регионам на организацию переобучения сотрудников под риском увольнения, промышленная ипотека для бизнеса, которая может ускорить создание рабочих мест, субсидии бизнесу на молодых специалистов.

Кроме того, рынок труда осенью ожидают не только спровоцированные кризисом сдвиги или традиционные изменений. Есть обновления и по части нормативной базы. Так, с 1 сентября работодатели, работники и соискатели смогли обмениваться электронными кадровыми документами через портал Госуслуг.

Такая мера явно позволит повысить доступность рынка труда, стимулировать трудовую мобильность, и сделает процесс дистанционного найма, которая с трендом на «удалёнку» плотно входит в привычку среди как работодателей, так и соискателей, ещё проще и удобнее.

Так, к примеру, за последний год число вакансий, предполагающих удалённую работу в стране выросло на 189%, безусловно, тренд сформировался под давлением коронавирусных ограничений, но и сейчас работодатели чаще предлагают удалённый или гибридный формат работы и такие нововведения позволят значительно упростить процесс.

Ещё данная мера позволит сделать трудовую миграцию, пусть и онлайн, доступнее. Так, что соискатели из регионов, могут проще оформить трудовые отношения с работодателем в столице, и наоборот. Также здесь видятся и очевидные бонусы для государства — оцифрованные документооборот — это прозрачный документооборот.

С таким подходом следить за выполнением трудового и налогового законодательств становится проще, что должно заложить хорошую основу для сокращения теневой экономики и занятости в будущем», — считает эксперт.

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