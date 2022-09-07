Канберра, 7 сентября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс сдержанно отреагировал на новости о том, что ВВП страны за второй квартал 2022 года вырос всего на 0,9%. Об этом со ссылкой на заявления профильного министра с пресс-конференции сообщил телеканал NineNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Чалмерс сказал, что австралийские домохозяйства испытывают финансовые трудности, и отметил, что экономические условия изменились с момента окончания второго квартала.

«Сегодняшние национальные счета отражают восстановление экономики после ее разрушения пандемией, но сдерживаются ограничениями мощностей, нехваткой трудовых навыков и снижением реальной заработной платы», — сказал Чалмерс.

«Хотя основные цифры обнадеживают, но детали говорят о наличии давления, которое испытывают австралийские домохозяйства и которое сказывается на наших цепочках поставок … За два месяца, прошедших с конца второго квартала, мы наблюдаем ухудшение перспектив роста мировой экономики, продолжающуюся нехватку рабочей силы и рост процентных ставок, которые нагружают предприятия и домохозяйства и создают препятствия для нашей экономики в предстоящем году», — добавил казначей.