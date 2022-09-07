Донецк, 7 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 7 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:20 (совпадает с мск) и в ходе не по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин назвал укрепление страны изнутри и на внешнеполитических позициях главным итогом проведения специальной операции в защиту республик Донбасса.