Владивосток, 7 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Войны в Ливии и Ираке совершенно не соответствовали нормам международного права. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Международное право всегда попирается. Вот сейчас говорят, что Россия нарушает международное право. А я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности. Кто начал войну в Ираке без всяких санкций ООН? Взяли долбанули там, страну размолотили и всё», — заявил Путин.

«То же самое по Ливии, Ливию размолотили. Где это международное право? Нет, все понимают, кто это делает, что это не соответствует международному праву, поэтому и говорят о каких-то надуманных правилах. Каких правилах? Что там придумали? Откуда они выковыряли эти правила? Пускай сами по ним и живут», — указал он.