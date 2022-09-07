Брюссель, 7 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Брюссель планирует предложить странам ЕС ограничить цену электроэнергии, вырабатываемой не газовыми производителями, в рамках усилий по преодолению энергетического кризиса, как сообщает Financial Times.

Линии электропередач

В проекте предложений, с которым ознакомилась Financial Times, Европейская комиссия заявила, что рекомендует государствам-членам ограничить цену на электроэнергию от таких производителей, как ветряные, атомные и угольные электростанции, на уровне 200 евро за мегаватт-час.

Текущая спотовая цена на электроэнергию в Германии, являющаяся региональным эталоном, превышает €450 за МВт-ч.

Введение такого потолка фактически будет соответствовать «рыночным результатам, которые можно было бы ожидать, если бы глобальные цепочки поставок функционировали нормально» без «перебоев в поставках газа».

В документе отмечается, что потолок должен быть достаточно высоким, чтобы не препятствовать будущим инвестициям в технологии, не связанные с производством газа.

Также в нем предлагается установить обязательную цель по сокращению потребления электроэнергии на 5% в пиковые часы — это предложение выдвинула в качестве замечания председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Предложения комиссии будут обсуждаться дипломатами из 27 стран — членов ЕС в среду 7 сентября перед экстренной встречей министров энергетики в пятницу 9 сентября.

Часть стран ЕС, в том числе Испания и Италия, настаивают на том, чтобы комиссия разделила рынки газа и электроэнергии.