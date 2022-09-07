Чебоксары, , 10:54 — REGNUM В Чебоксарах планируется внести поправки в годовой бюджет в связи с ростом затрат на строительство школы в микрорайоне Садовый. Речь идёт о дополнительной сумме в 70,334 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно проекту решения, бюджет города Чебоксары на 2022 год по сравнению с утверждёнными назначениями предполагается увеличить по доходам на 70,334 млн рублей за счёт поступления собственных доходов. Расходы также планируется увеличить на данную сумму из-за роста затрат в рамках адресной инвестиционной программы, которые предполагается направить на строительство школы позиции 37 в микрорайоне Садовый.

С учётом предлагаемых изменений доходы бюджета города на 2022 год составят 15,108 млрд рублей, что на 0,6% больше утверждённого значения. Расходы предлагается утвердить в сумме 15,548 млрд рублей — с ростом на 0,5%. Дефицит бюджета в проекте решения остаётся без изменений и составит 440 млн рублей.

В новой редакции муниципальный долг Чебоксар на 2022 и 2023 годы год остаётся на прежних уровнях — соответственно 2,592 млрд рублей и 2,713 млрд рублей, что составляет 61,1% и 57% к прогнозируемому объёму собственных доходов.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 стало известно, что администрация Чебоксар планирует взять 300 млн рублей кредитных средств для финансирования дефицита бюджета.

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