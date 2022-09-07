Москва, , 10:54 — REGNUM Депутаты Госдумы готовы совместно с российским правительством и дальневосточными регионами работать над расширением программы дальневосточной ипотеки, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, на пленарной сессии VII Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября президент России Владимир Путин поручил продлить действие дальневосточной ипотеки до 2030 года.

По словам Пахомова, ипотечный инструмент доказал свою эффективность. Так, за первые шесть месяцев 2022 года выдано 11,8 тысяч кредитов на сумму более 50 млрд. рублей, что вдвое больше, чем за тот же период в 2021 году, пояснил депутат.

Он считает, что льготная ипотека по ставке под 2% годовых является мощным инструментом поддержки и развития человеческого капитала на восточных форпостах России.

«Мы в Государственной думе совместно с правительством и дальневосточными регионами готовы и дальше работать над тем, чтобы расширять действие этой программы. Подъём возрастной планки участников до 40 лет, увеличение лимита кредита — все эти изменения мы готовы максимально быстро интегрировать в уже существующие правовые решения. Уверен, они найдут поддержку среди подавляющего большинства моих коллег, депутатов Госдумы», — отметил Пахомов в своём телеграм-канале.

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