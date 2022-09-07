Канберра, 7 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии вырос на 0,9% за второй квартал 2022 года. В годовом выражении рост составил 3,6%. Об этом 7 сентября сообщил телеканал NineNews.

Австралия

Рост ВВП в годовом выражении превысил прогнозы властей и экономистов из-за высоких, чем ожидалось, расходов домохозяйств. Новые данные Австралийского статистического бюро (ABS) показали, что расходы домохозяйств за второй квартал выросли на 2,2%, что дало рост ВВП в 1,1 процентных пункта.

Шон Крик, глава отдела национальных счетов ABS, написал в пресс-релизе, что экономика Австралии постепенно восстанавливается после воздействия пандемии коронавируса.

«Рост расходов домашних хозяйств и экспорта стимулировал рост экономики во втором квартале», — написал Крик.