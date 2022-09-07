Санкт-Петербург, 7 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. На Васильевском острове Петербурга по повышенному номеру сложности тушили подвал и чердак бизнес-центра, сообщили 7 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

vk.com/spb_today Пожар в бизнес-центре (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

Сообщение о пожаре в доме 44 по 7-й линии Васильевского острова поступило на пульт дежурного в 08:33 мск в среду, 7 сентября. Прибывшие на место ЧП пожарные зафиксировали горение подвального помещения на площади 30 кв. метров и чердачного помещения на площади 200 кв. метров.

«В 08:47 объявлен дополнительный номер 1-Бис. В 09:56 локализация, ранг пожара понижен до №1. В 10:07 ликвидация открытого горения», — добавили в пресс-службе.

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС девять единиц техники и 45 человек личного состава.