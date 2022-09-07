Канберра, 7 сентября 2022, 10:54 — REGNUM В настоящее время цены на прилавках по всей Австралии резко стремятся вниз, поскольку продукты питания начинают терять в стоимости. Об этом 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

Продукты
Продукты
Pixabay.com

Так, например, в одной из двух крупнейших сетей Австралии Woolworths цена на листья салата вернулась к 1,70 доллара. Брокколи уже обходится покупателям всего в 2,94 доллара, а цена огурцов в супермаркетах Coles находится возле отметки 1,95 доллара.

«Цены в отделе фруктов и овощей в супермаркетах по всей стране стремительно падают. При прочих равных условиях период безумно высоких цен на свежие продукты, похоже, закончился», пишут журналисты.

Причина столь резкого падения цен проста погода.

Крупные наводнения уничтожили большую часть посевов озимых овощей на восточном побережье в начале этого года, особенно в южных регионах штата Квинсленда. Теперь аграрии оправились от разгула стихии и вновь нарастили поставки продуктов на рынок.