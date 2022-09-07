Канберра, 7 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В настоящее время цены на прилавках по всей Австралии резко стремятся вниз, поскольку продукты питания начинают терять в стоимости. Об этом 7 сентября сообщил телеканал NineNews.

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Так, например, в одной из двух крупнейших сетей Австралии Woolworths цена на листья салата вернулась к 1,70 доллара. Брокколи уже обходится покупателям всего в 2,94 доллара, а цена огурцов в супермаркетах Coles находится возле отметки 1,95 доллара.

«Цены в отделе фруктов и овощей в супермаркетах по всей стране стремительно падают. При прочих равных условиях период безумно высоких цен на свежие продукты, похоже, закончился», — пишут журналисты.

Причина столь резкого падения цен проста — погода.

Крупные наводнения уничтожили большую часть посевов озимых овощей на восточном побережье в начале этого года, особенно в южных регионах штата Квинсленда. Теперь аграрии оправились от разгула стихии и вновь нарастили поставки продуктов на рынок.