Черкесск, 7 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесию летом 2022 года посетило на 55% больше туристов, чем в тот же период прошлого года. Общее число гостей составило свыше 350 тыс. человек, сообщили 7 сентября в пресс-службе министерства туризма региона.

Пресс-служба АО «Кавказ. РФ» Архыз летом

Большинство туристов выбрали для своего отдыха курорт «Домбай». Там побывали 153 тыс. человек. Популярность набирает туркомплекс «Медовые водопады», который посетили 130 тыс. экскурсантов. На курорте «Архыз» отдохнули 74 тыс. человек.

По словам министра туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расула Текеева, росту турпотока в республику способствовали в первую очередь реализация нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который позволил сделать путешествия по России доступнее и комфортнее, а также внешнеполитическая ситуация, «которая дала дополнительный импульс для популяризации внутрироссийских направлений».

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года курорт «Архыз» увеличил прошлогодние показатели по турпотоку на 17%».