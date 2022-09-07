Москва, 7 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В состав федерального оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в связи с 80-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве вошёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает 7 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Culture.ru Мамаев курган. Музей-заповедник «Сталинградская битва.»

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно плану основных мероприятий, масштабное празднование состоится 2 февраля 2023 года, за программу отвечает Минкультуры РФ и Росконцерт. Небо над Волгоградом озарит артиллерийский салют.

Всего к юбилею Сталинградской победы запланировано провести более 120 мероприятий по всей России.