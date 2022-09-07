Канберра, 7 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Владельцев одного из пабов в Хантер-Вэлли (штат Новый Южный Уэльс, Австралии) заставили убрать австралийский флаг, нарисованный без разрешения на крыше здания, внесенного в список культурного наследия. Об истории 7 сентября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Ранее на крыше паба появились Юнион Джек, пять звезд Южного Креста и шестиконечная Звезда Содружества. Как пишут журналисты, это произошло без одобрения городского совета.

Владельцам паба пригрозили штрафом в размере 500 000 долларов, если те не выполнят требования местных властей по демонтажу.

Случай в маленьком городке привлек внимание федеральных СМИ Австралии потому, что многие начали задаваться вопросом, имеет ли патриотично настроенный собственник право без разрешения выставлять на всеобщее обозрение флаг страны на здании, которое отнесено к объектам культурного наследия.