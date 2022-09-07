Париж, , 10:49 — REGNUM В двадцати восьми департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за гроз, которые затронули департаменты Гар и Эро, сообщает Le Figaro.

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Наводнение затронуло юг Франции. На город Ним обрушилось более 100 мм осадков за час, а на Монпелье — более 70 мм. Населению также рекомендовали оставаться дома и не использовать транспортные средства.

По данным префектуры, в общей сложности на востоке Эро было мобилизовано около 250 пожарных, в том числе десять отрядов спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, сформировавшийся ураган «Даниэль», который раньше направлялся к побережьям Испании и Франции, похоже, изменил направление и интенсивность.

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