Канберра, 7 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Федеральное правительство Австралии стремится увеличить предложение на рынке жилья, поощряя пенсионеров переезжать в дома попроще и поменьше. Об этом 7 сентября сообщил телеканал NineNews.

Ulc.r Жилье

В законопроекте, который будет внесен в парламент, правительство Австралии предоставит пенсионерам 24-месячное освобождение от декларирования своих доходов при продаже дома.

При это учетная ставка дохода будет снижена с 2,25 до 0,25% в год. Журналисты объясняют, что именно благодаря учетной ставки дохода в Австралии определяется размер пенсии.

В Австралии и сейчас в особых случаях пенсионерам можно получить разрешение не декламировать доход от продажи дома при переезде в более скромное жилье в течение 12 месяцев. Власти Австралии хотят удвоить этот период.