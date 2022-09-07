Москва, 7 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В 2022 году Россия наращивает товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября заявила декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Анастасия Лихачева.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«По сравнению с данными за первую половину 2021 года в 2022 году товарооборот со странами АТР году вырос, — сказала она. — Так, в случае с Японией товарооборот увеличился на 31%. Экспорт достиг почти 8 млрд долларов. Рост составил 70%, что связано с повышением цен на энергоносители — основной группы товаров российского экспорта в Японию. При этом импорт из Японии за первые шесть месяцев текущего года снизился до 2,12 млрд долларов (падение на 30%). Товарооборот с Южной Кореей также показал рост, хотя и незначительный. Здесь увеличение экспорта на 24% практически полностью было нивелировано падением импорта на 36%».

По ее словам, российский экспорт в Австралию вырос в 3,5 раза относительно первого полугодия 2021 года и достиг 489,69 млн долларов.

«Ключевыми товарными группами экспорта стали жидкое топливо и удобрения. В целом товарооборот двух стран вырос на 67%. Столь же масштабным оказался скачок российского экспорта в Индию, он составил 244% и привёл к росту товарооборота на 167%, — отметила Лихачева. — В торговле с Китаем, в отличие от других стран региона, даже импорт показал позитивную динамику. Товарооборот вырос почти на треть (с 63,43 до 80,92 млрд долларов), а экспорт за тот же период — почти в полтора раза (с 34,49 до 51,43 млрд долларов)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на смену однополярной модели приходит новый миропорядок, и именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются мощные политические и экономические центры.