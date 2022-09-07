Симферополь, , 10:48 — REGNUM Крымские порты имеют огромный потенциал для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и встречных поставок из этих стран. Об этом в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов 7 сентября, комментируя выступление Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Порт Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава нашего государства дал точную и исчерпывающую оценку международной ситуации, которая сложилась в результате введения антироссийских санкций и колониальной по сути политики Запада. Президент отметил, что эта политика идет вразрез с интересами стран и народов, в том числе и европейских, благополучие которых принесено в жертву интересам Вашингтона. В то время как Россия успешно противостоит глобальным вызовам, справляется с развернутой против нашей страны финансовой, экономической, технологической агрессией Запада», — написал Аксёнов.

Он отметил, что в числе стратегических задач, названных Путиным, для Крыма важную роль играет развитие портов Азово-Черноморского бассейна.

«Это откроет новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и встречных поставок из этих стран. У крымских портов в этом плане огромный потенциал, который, уверен, будет задействован в полной мере», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Президент также подчеркнул, что с началом специальной военной операции Россия ничего не потеряла и не потеряет, но укрепила свои позиции, в том числе — внешнеполитические.