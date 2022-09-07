Аксёнов: крымские порты имеют огромный потенциал
Симферополь, 7 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Крымские порты имеют огромный потенциал для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки и встречных поставок из этих стран. Об этом в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов 7 сентября, комментируя выступление Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Он отметил, что в числе стратегических задач, названных Путиным, для Крыма важную роль играет развитие портов Азово-Черноморского бассейна.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Президент также подчеркнул, что с началом специальной военной операции Россия ничего не потеряла и не потеряет, но укрепила свои позиции, в том числе — внешнеполитические.